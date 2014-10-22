Сьогоднішня ціна Signata (SATA)

Поточна ціна Signata (SATA) сьогодні становить 0.00394922 USD з ринковою капіталізацією $ 77.82K USD. Ціна SATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Signata:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.73 USD

- зміна ціни Signata протягом дня — -6.78%

- циркуляційна пропозиція – 19.70M USD

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