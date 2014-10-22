Ціна Signata (SATA)
Поточна ціна Signata (SATA) сьогодні становить 0.00394922 USD з ринковою капіталізацією $ 77.82K USD. Ціна SATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Signata:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.73 USD
- зміна ціни Signata протягом дня — -6.78%
- циркуляційна пропозиція – 19.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Signata до USD становила $ -0.000287554227867479.
За останні 30 днів зміна ціни Signata до USD становила $ -0.0031168488.
За останні 60 днів зміна ціни Signata до USD становила $ -0.0031030269.
За останні 90 днів зміна ціни Signata до USD становила $ +0.0001655607401133904.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000287554227867479
|-6.78%
|30 днів
|$ -0.0031168488
|-78.92%
|60 днів
|$ -0.0031030269
|-78.57%
|90 днів
|$ +0.0001655607401133904
|+4.38%
Останній аналіз цін Signata: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.17%
-6.78%
-79.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.
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A$0.006318752
|1 SATA до GBP
￡0.0031198838
|1 SATA до EUR
€0.003751759
|1 SATA до USD
$0.00394922
|1 SATA до MYR
RM0.0176530134
|1 SATA до TRY
₺0.1390915284
|1 SATA до JPY
¥0.623186916
|1 SATA до RUB
₽0.4045580968
|1 SATA до INR
₹0.3373818646
|1 SATA до IDR
Rp63.6970878566
|1 SATA до PHP
₱0.2295681586
|1 SATA до EGP
￡E.0.2008968214
|1 SATA до BRL
R$0.024485164
|1 SATA до CAD
C$0.0056473846
|1 SATA до BDT
৳0.4720502666
|1 SATA до NGN
₦6.1133135756
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₴0.1657092712
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Bs0.20141022
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Rs1.0994233558
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₸2.0676536232
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฿0.1344314488
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NT$0.1295739082
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HK$0.0306459472
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.د.م0.0398476298