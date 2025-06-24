Сьогоднішня ціна sigmew (SIGMEW)

Поточна ціна sigmew (SIGMEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,94K USD. Ціна SIGMEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sigmew:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни sigmew протягом дня — +5,20%

- циркуляційна пропозиція – 999,49M USD

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