Ціна sigmew (SIGMEW)
Поточна ціна sigmew (SIGMEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20,94K USD. Ціна SIGMEW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sigmew:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни sigmew протягом дня — +5,20%
- циркуляційна пропозиція – 999,49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sigmew до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни sigmew до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни sigmew до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sigmew до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sigmew: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,80%
+5,20%
-87,81%
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