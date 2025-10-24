Інформація щодо ціни SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.22% Зміна ціни (1 дн.) +3.63% Зміна ціни (за 7 дн.) -28.01% Зміна ціни (за 7 дн.) -28.01%

Актуальна ціна SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) становить --. За останні 24 години RIZZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIZZ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RIZZ змінився на +0.22% за останню годину, +3.63% за 24 години та на -28.01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Ринкова капіталізація $ 137.50K$ 137.50K $ 137.50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 137.50K$ 137.50K $ 137.50K Циркуляційне постачання 921.67M 921.67M 921.67M Загальна пропозиція 921,668,774.766435 921,668,774.766435 921,668,774.766435

Поточна ринкова капіталізація SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner — $ 137.50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIZZ — 921.67M, зі загальною пропозицією 921668774.766435. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 137.50K.