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Поточна ціна SigmaDotMoney сьогодні становить 0,00357255 USD. Ринкова капіталізація SIGMA становить 518 037 USD. Відстежуйте оновлення цін SIGMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SigmaDotMoney сьогодні становить 0,00357255 USD. Ринкова капіталізація SIGMA становить 518 037 USD. Відстежуйте оновлення цін SIGMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна SigmaDotMoney (SIGMA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SIGMA до USD:

$0,00357119
$0,00357119$0,00357119
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SigmaDotMoney (SIGMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:49:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SigmaDotMoney

Поточна ціна SigmaDotMoney (SIGMA) сьогодні становить $ 0,00357255, зі зміною 4,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIGMA до USD становить $ 0,00357255 за SIGMA.

SigmaDotMoney наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 518 037, з циркуляційною пропозицією у 145,00M SIGMA. Протягом останніх 24 годин SIGMA торгувався між $ 0,00355433 (мінімум) та $ 0,00381565 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,089113, тоді як історичний мінімум — $ 0,0031148.

У короткостроковій динаміці SIGMA змінився на -2,53% за останню годину та на +7,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,87K.

Ринкова інформація щодо SigmaDotMoney (SIGMA)

$ 518,04K
$ 518,04K$ 518,04K

$ 22,87K
$ 22,87K$ 22,87K

$ 3,57M
$ 3,57M$ 3,57M

145,00M
145,00M 145,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SigmaDotMoney — $ 518,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,87K. Циркуляційна пропозиція SIGMA — 145,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,57M.

Історія ціни SigmaDotMoney у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00355433
$ 0,00355433$ 0,00355433
Мін. за 24 год
$ 0,00381565
$ 0,00381565$ 0,00381565
Макс. за 24 год

$ 0,00355433
$ 0,00355433$ 0,00355433

$ 0,00381565
$ 0,00381565$ 0,00381565

$ 0,089113
$ 0,089113$ 0,089113

$ 0,0031148
$ 0,0031148$ 0,0031148

-2,53%

-4,20%

+7,66%

+7,66%

Історія ціни SigmaDotMoney (SIGMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SigmaDotMoney до USD становила $ -0,000156632538976161.
За останні 30 днів зміна ціни SigmaDotMoney до USD становила $ -0,0005197081.
За останні 60 днів зміна ціни SigmaDotMoney до USD становила $ -0,0012037339.
За останні 90 днів зміна ціни SigmaDotMoney до USD становила $ +0,0000030232157268658.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000156632538976161-4,20%
30 днів$ -0,0005197081-14,54%
60 днів$ -0,0012037339-33,69%
90 днів$ +0,0000030232157268658+0,00%

Прогноз ціни SigmaDotMoney

Прогноз ціни SigmaDotMoney (SIGMA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SIGMA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни SigmaDotMoney (SIGMA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SigmaDotMoney потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SigmaDotMoney у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SIGMA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SigmaDotMoney.

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Ресурс SigmaDotMoney (SIGMA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про SigmaDotMoney

Яка зараз ціна SigmaDotMoney?

Живуча ціна SigmaDotMoney (SIGMA) становить ₴0.1574648041988491920000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином SigmaDotMoney позиціонується на ринку?

Наразі SigmaDotMoney займає #3555 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴22833156.92509810608000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SIGMA?

Обсяг токенів у обігу SIGMA становить 145000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін SigmaDotMoney за останню добу?

За останню добу SigmaDotMoney торгувався в діапазоні від ₴0.1566617339178165872000 (мінімум за 24 години) до ₴0.1681797539968198960000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки SigmaDotMoney віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

SigmaDotMoney досяг найвищого значення за всю історію — ₴3.92777178669914992000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.137288875486298432000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SIGMA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для SigmaDotMoney?

Поточне зміщення ціни на -4.20% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Binance Alpha Spotlight. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:49:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SigmaDotMoney (SIGMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про SigmaDotMoney

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AI Router Protocol

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-23,70%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,002764$0,002764

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TradingRazor

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RAZOR

$0,00612
$0,00612$0,00612

+36,00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003335
$0,0003335$0,0003335

+25,84%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8476
$2,8476$2,8476

+17,66%

Myros

Myros

MY

$0,0109
$0,0109$0,0109

+6,86%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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