Інформація щодо ціни Sigma Music (FAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +3,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,63%

Актуальна ціна Sigma Music (FAN) становить --. За останні 24 години FAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +3,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sigma Music (FAN)

Ринкова капіталізація $ 15,36K$ 15,36K $ 15,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,33K$ 23,33K $ 23,33K Циркуляційне постачання 658,34M 658,34M 658,34M Загальна пропозиція 999 988 780,869021 999 988 780,869021 999 988 780,869021

Поточна ринкова капіталізація Sigma Music — $ 15,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAN — 658,34M, зі загальною пропозицією 999988780.869021. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,33K.