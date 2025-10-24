Актуальна ціна Sigma Music сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FAN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sigma Music сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FAN на MEXC вже зараз.

Ціна Sigma Music (FAN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FAN до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sigma Music (FAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:20:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sigma Music (FAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3,63%

+3,63%

Актуальна ціна Sigma Music (FAN) становить --. За останні 24 години FAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +3,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sigma Music (FAN)

$ 15,36K
$ 15,36K$ 15,36K

--
----

$ 23,33K
$ 23,33K$ 23,33K

658,34M
658,34M 658,34M

999 988 780,869021
999 988 780,869021 999 988 780,869021

Поточна ринкова капіталізація Sigma Music — $ 15,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAN — 658,34M, зі загальною пропозицією 999988780.869021. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,33K.

Історія ціни Sigma Music (FAN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sigma Music до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sigma Music до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sigma Music до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sigma Music до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-46,45%
60 днів$ 0-47,48%
90 днів$ 0--

Що таке Sigma Music (FAN)

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sigma Music (FAN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Sigma Music (USD)

Скільки коштуватиме Sigma Music (FAN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sigma Music (FAN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sigma Music.

Перегляньте прогноз ціни Sigma Music вже зараз!

FAN до місцевих валют

Токеноміка Sigma Music (FAN)

Розуміння токеноміки Sigma Music (FAN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FAN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sigma Music (FAN)

Скільки сьогодні коштує Sigma Music (FAN)?
Актуальна ціна FAN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FAN до USD?
Поточна ціна FAN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sigma Music?
Ринкова капіталізація FAN — $ 15,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FAN?
Циркуляційна пропозиція FAN — 658,34M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FAN?
FAN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FAN?
Історична мінімальна ціна FAN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FAN?
Актуальний обсяг торгівлі FAN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FAN цього року?
FAN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FAN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:20:49 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

