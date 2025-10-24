Інформація щодо ціни Sigma Boy (SIGMABOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,51% Зміна ціни (1 дн.) +1,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,92%

Актуальна ціна Sigma Boy (SIGMABOY) становить --. За останні 24 години SIGMABOY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIGMABOY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SIGMABOY змінився на -0,51% за останню годину, +1,95% за 24 години та на +2,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sigma Boy (SIGMABOY)

Ринкова капіталізація $ 8,76K$ 8,76K $ 8,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,76K$ 8,76K $ 8,76K Циркуляційне постачання 999,39M 999,39M 999,39M Загальна пропозиція 999 394 261,164633 999 394 261,164633 999 394 261,164633

Поточна ринкова капіталізація Sigma Boy — $ 8,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIGMABOY — 999,39M, зі загальною пропозицією 999394261.164633. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,76K.