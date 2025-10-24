Інформація щодо ціни Sigma bnb USD (BNBUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,999801 $ 0,999801 $ 0,999801 Мін. за 24 год $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,999801$ 0,999801 $ 0,999801 Макс. за 24 год $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Рекордний максимум $ 1,009$ 1,009 $ 1,009 Найнижча ціна $ 0,998475$ 0,998475 $ 0,998475 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02%

Актуальна ціна Sigma bnb USD (BNBUSD) становить $0,99984. За останні 24 години BNBUSD торгувався між мінімумом у $ 0,999801 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNBUSD становить $ 1,009, тоді як його історичний мінімум — $ 0,998475.

Що стосується короткострокових результатів, то BNBUSD змінився на -0,00% за останню годину, -0,01% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sigma bnb USD (BNBUSD)

Ринкова капіталізація $ 1,95M$ 1,95M $ 1,95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,95M$ 1,95M $ 1,95M Циркуляційне постачання 1,95M 1,95M 1,95M Загальна пропозиція 1 953 707,971769392 1 953 707,971769392 1 953 707,971769392

Поточна ринкова капіталізація Sigma bnb USD — $ 1,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNBUSD — 1,95M, зі загальною пропозицією 1953707.971769392. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,95M.