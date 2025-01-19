Сьогоднішня ціна Sifu Vision (SIFU)

Поточна ціна Sifu Vision (SIFU) сьогодні становить 75.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sifu Vision:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.65K USD

- зміна ціни Sifu Vision протягом дня — +1.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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