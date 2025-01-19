Ціна Sifu Vision (SIFU)
Поточна ціна Sifu Vision (SIFU) сьогодні становить 75.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sifu Vision:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.65K USD
- зміна ціни Sifu Vision протягом дня — +1.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sifu Vision до USD становила $ +0.900915.
За останні 30 днів зміна ціни Sifu Vision до USD становила $ -0.8542723320.
За останні 60 днів зміна ціни Sifu Vision до USD становила $ -0.0918950670.
За останні 90 днів зміна ціни Sifu Vision до USD становила $ +1.77906562426638.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.900915
|+1.21%
|30 днів
|$ -0.8542723320
|-1.13%
|60 днів
|$ -0.0918950670
|-0.12%
|90 днів
|$ +1.77906562426638
|+2.42%
Останній аналіз цін Sifu Vision: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+1.21%
-2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sifu serves as the native token of Sifu Vision, a project dedicated to implementing advanced treasury management strategies, exploring alpha opportunities, and engaging in seed investing to deliver tangible value to its token holders. Sifu Vision offers a quarterly redemption option to all token holders, enhancing their flexibility to capitalize on their investment growth.
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