Токеноміка Sifchain (EROWAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Sifchain (EROWAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sifchain (EROWAN) Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits. Офіційний вебсайт: https://sifchain.network/ Купити EROWAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sifchain (EROWAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sifchain (EROWAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 39,08K $ 39,08K $ 39,08K Загальна пропозиція: $ 30,36B $ 30,36B $ 30,36B Циркуляційна пропозиція: $ 30,31B $ 30,31B $ 30,31B FDV (повністю розведена вартість): $ 39,14K $ 39,14K $ 39,14K Історичний максимум: $ 1,41 $ 1,41 $ 1,41 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sifchain (EROWAN)

Токеноміка Sifchain (EROWAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sifchain (EROWAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EROWAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EROWAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EROWAN, досліджуйте ціну токена EROWAN в реальному часі!

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