Сьогоднішня ціна Sifchain (EROWAN)

Поточна ціна Sifchain (EROWAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.18K USD. Ціна EROWAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sifchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 416.84 USD

- зміна ціни Sifchain протягом дня — +2.07%

- циркуляційна пропозиція – 30.31B USD

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