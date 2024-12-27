Ціна Sifchain (EROWAN)
Поточна ціна Sifchain (EROWAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.18K USD. Ціна EROWAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sifchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 416.84 USD
- зміна ціни Sifchain протягом дня — +2.07%
- циркуляційна пропозиція – 30.31B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sifchain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sifchain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sifchain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sifchain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.07%
|30 днів
|$ 0
|+31.59%
|60 днів
|$ 0
|+27.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sifchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
+2.07%
+25.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits.
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