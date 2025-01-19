Сьогоднішня ціна Sienna (SIENNA)

Поточна ціна Sienna (SIENNA) сьогодні становить 0.01767139 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIENNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sienna:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 925.97 USD

- зміна ціни Sienna протягом дня — -7.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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