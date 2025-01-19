Ціна Sienna (SIENNA)
Поточна ціна Sienna (SIENNA) сьогодні становить 0.01767139 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIENNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sienna:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 925.97 USD
- зміна ціни Sienna протягом дня — -7.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sienna до USD становила $ -0.00143025121232583.
За останні 30 днів зміна ціни Sienna до USD становила $ -0.0001900681.
За останні 60 днів зміна ціни Sienna до USD становила $ -0.0042092826.
За останні 90 днів зміна ціни Sienna до USD становила $ -0.000834450950310003.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00143025121232583
|-7.48%
|30 днів
|$ -0.0001900681
|-1.07%
|60 днів
|$ -0.0042092826
|-23.81%
|90 днів
|$ -0.000834450950310003
|-4.50%
Останній аналіз цін Sienna: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.80%
-7.48%
-7.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sienna is a privacy-first decentralized finance protocol built on Secret Network that enables trustless financial instruments, such as trading and lending with complete privacy with cross-chain support for Ethereum and soon Binance Smart Chain, Polkadot, Monero, and interoperability with all Cosmos blockchains via IBC.
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