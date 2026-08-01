Сьогоднішня ціна Sidiora Markets

Поточна ціна Sidiora Markets (SID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SID до USD становить $ 0 за SID.

Sidiora Markets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 432,879, з циркуляційною пропозицією у 989.88M SID. Протягом останніх 24 годин SID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0010868, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SID змінився на +0.11% за останню годину та на +10.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.21K.

Ринкова інформація щодо Sidiora Markets (SID)

Ринкова капіталізація $ 432.88K$ 432.88K $ 432.88K Обсяг (за 24 год) $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 432.88K$ 432.88K $ 432.88K Циркуляційне постачання 989.88M 989.88M 989.88M Загальна пропозиція 989,876,448.979661 989,876,448.979661 989,876,448.979661

Поточна ринкова капіталізація Sidiora Markets — $ 432.88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.21K. Циркуляційна пропозиція SID — 989.88M, зі загальною пропозицією 989876448.979661. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 432.88K.