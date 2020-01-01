Токеноміка sidelined (SIDELINED) Дізнайтеся ключову інформацію про sidelined (SIDELINED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація sidelined (SIDELINED) sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it’s going to zero anyway.” You hit the sell button, fully convinced it’s over. The next day, it 10x’s. “Sold the bottom, anon?” echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn’t about winning trades; it’s about embracing the art of missing them entirely. It’s for those who mastered the timing... in the worst possible way. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump Купити SIDELINED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни sidelined (SIDELINED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена sidelined (SIDELINED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 169,43K $ 169,43K $ 169,43K Загальна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M Циркуляційна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 169,43K $ 169,43K $ 169,43K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016933 $ 0,00016933 $ 0,00016933 Дізнайтеся більше про ціну sidelined (SIDELINED)

Токеноміка sidelined (SIDELINED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки sidelined (SIDELINED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIDELINED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIDELINED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIDELINED, досліджуйте ціну токена SIDELINED в реальному часі!

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