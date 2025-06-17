Ціна sidelined (SIDELINED)
Поточна ціна sidelined (SIDELINED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150,44K USD. Ціна SIDELINED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sidelined:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни sidelined протягом дня — -2,25%
- циркуляційна пропозиція – 999,37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sidelined до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни sidelined до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни sidelined до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sidelined до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,25%
|30 днів
|$ 0
|-23,34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sidelined: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,22%
-2,25%
+45,69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it’s going to zero anyway.” You hit the sell button, fully convinced it’s over. The next day, it 10x’s. “Sold the bottom, anon?” echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn’t about winning trades; it’s about embracing the art of missing them entirely. It’s for those who mastered the timing... in the worst possible way.
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