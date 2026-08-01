Сьогоднішня ціна SIBYL

Поточна ціна SIBYL (SIBYL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIBYL до USD становить $ 0 за SIBYL.

SIBYL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 540,088, з циркуляційною пропозицією у 874.64M SIBYL. Протягом останніх 24 годин SIBYL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00584261, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SIBYL змінився на +1.22% за останню годину та на -3.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.83K.

Ринкова інформація щодо SIBYL (SIBYL)

Ринкова капіталізація $ 540.09K$ 540.09K $ 540.09K Обсяг (за 24 год) $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 617.50K$ 617.50K $ 617.50K Циркуляційне постачання 874.64M 874.64M 874.64M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація SIBYL — $ 540.09K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.83K. Циркуляційна пропозиція SIBYL — 874.64M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 617.50K.