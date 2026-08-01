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Поточна ціна SIBYL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SIBYL становить 540,088 USD. Відстежуйте оновлення цін SIBYL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SIBYL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SIBYL становить 540,088 USD. Відстежуйте оновлення цін SIBYL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна SIBYL (SIBYL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SIBYL до USD:

$0.00061756
$0.00061756$0.00061756
+0.08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SIBYL (SIBYL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:48:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SIBYL

Поточна ціна SIBYL (SIBYL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIBYL до USD становить $ 0 за SIBYL.

SIBYL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 540,088, з циркуляційною пропозицією у 874.64M SIBYL. Протягом останніх 24 годин SIBYL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00584261, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SIBYL змінився на +1.22% за останню годину та на -3.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.83K.

Ринкова інформація щодо SIBYL (SIBYL)

$ 540.09K
$ 540.09K$ 540.09K

$ 12.83K
$ 12.83K$ 12.83K

$ 617.50K
$ 617.50K$ 617.50K

874.64M
874.64M 874.64M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація SIBYL — $ 540.09K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.83K. Циркуляційна пропозиція SIBYL — 874.64M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 617.50K.

Історія ціни SIBYL у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00584261
$ 0.00584261$ 0.00584261

$ 0
$ 0$ 0

+1.22%

+8.36%

-3.68%

-3.68%

Історія ціни SIBYL (SIBYL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SIBYL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SIBYL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SIBYL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SIBYL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8.36%
30 днів$ 0+4.25%
60 днів$ 0-73.64%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни SIBYL

Прогноз ціни SIBYL (SIBYL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SIBYL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни SIBYL (SIBYL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SIBYL потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SIBYL у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SIBYL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SIBYL.

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Про SIBYL

Яка зараз актуальна вартість SIBYL?

Сьогодні SIBYL торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на 8.35% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є SIBYL саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має SIBYL сьогодні?

SIBYL має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував SIBYL протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі SIBYL сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику SIBYL?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, побудований на --, профіль ризику SIBYL може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про SIBYL

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:48:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SIBYL (SIBYL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3004
$0.3004$0.3004

+200.40%

DAPPOS

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DOS

$0.36880
$0.36880$0.36880

-13.45%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01716
$0.01716$0.01716

-6.99%

AurumX

AurumX

UMX

$0.13861
$0.13861$0.13861

-20.69%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.002178
$0.002178$0.002178

+67.53%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00612
$0.00612$0.00612

+36.00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003375
$0.0003375$0.0003375

+27.35%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.9428
$2.9428$2.9428

+21.60%

Myros

Myros

MY

$0.0107
$0.0107$0.0107

+4.90%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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