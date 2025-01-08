Сьогоднішня ціна Sibert (SIBERT)

Поточна ціна Sibert (SIBERT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.33K USD. Ціна SIBERT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sibert:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.09 USD

- зміна ціни Sibert протягом дня — -10.51%

- циркуляційна пропозиція – 960.84M USD

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