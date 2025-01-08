Ціна Sibert (SIBERT)
Поточна ціна Sibert (SIBERT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.33K USD. Ціна SIBERT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sibert:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.09 USD
- зміна ціни Sibert протягом дня — -10.51%
- циркуляційна пропозиція – 960.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sibert до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sibert до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sibert до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sibert до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.51%
|30 днів
|$ 0
|-45.63%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sibert: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-10.51%
-8.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SIBERT incentivizes a global community of conservation advocates by offering a tangible way to support biodiversity efforts while also participating in the growing blockchain economy. Holders of $SIBERT become active stakeholders in the preservation of endangered species, fostering a sense of ownership and accountability, where it is not only a responsibility but also an opportunity for collective growth.
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