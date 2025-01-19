Ціна Siamese (SIAM)
Поточна ціна Siamese (SIAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Siamese:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD
- зміна ціни Siamese протягом дня — -4.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Siamese до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Siamese до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Siamese до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Siamese до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.74%
|30 днів
|$ 0
|-18.17%
|60 днів
|$ 0
|-69.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Siamese: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.87%
-4.74%
+11.36%
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