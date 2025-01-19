Ціна SIA AI ($SIA)
Поточна ціна SIA AI ($SIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SIA AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.46 USD
- зміна ціни SIA AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SIA AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SIA AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SIA AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SIA AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.91%
|60 днів
|$ 0
|+11.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SIA AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Democratizing AI through an AI Marketplace empowering businesses and individuals by facilitating access to advanced tools, fostering innovation, and ensuring equitable distribution of AI resources across various sectors globally.
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