Токеноміка Shytoshi Kusama (SHY) Дізнайтеся ключову інформацію про Shytoshi Kusama (SHY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shytoshi Kusama (SHY) A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Офіційний вебсайт: https://shycoincto.com/ Купити SHY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shytoshi Kusama (SHY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shytoshi Kusama (SHY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Загальна пропозиція: $ 499,88M $ 499,88M $ 499,88M Циркуляційна пропозиція: $ 499,88M $ 499,88M $ 499,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Історичний максимум: $ 0,01461608 $ 0,01461608 $ 0,01461608 Історичний мінімум: $ 0,00164504 $ 0,00164504 $ 0,00164504 Поточна ціна: $ 0,0035041 $ 0,0035041 $ 0,0035041 Дізнайтеся більше про ціну Shytoshi Kusama (SHY)

Токеноміка Shytoshi Kusama (SHY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shytoshi Kusama (SHY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHY, досліджуйте ціну токена SHY в реальному часі!

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