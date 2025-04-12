Сьогоднішня ціна Shytoshi Kusama (SHY)

Поточна ціна Shytoshi Kusama (SHY) сьогодні становить 0.00649095 USD з ринковою капіталізацією $ 3.25M USD. Ціна SHY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shytoshi Kusama:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shytoshi Kusama протягом дня — +9.20%

- циркуляційна пропозиція – 499.97M USD

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