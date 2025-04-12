Ціна Shytoshi Kusama (SHY)
Поточна ціна Shytoshi Kusama (SHY) сьогодні становить 0.00649095 USD з ринковою капіталізацією $ 3.25M USD. Ціна SHY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shytoshi Kusama:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Shytoshi Kusama протягом дня — +9.20%
- циркуляційна пропозиція – 499.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shytoshi Kusama до USD становила $ +0.00054675.
За останні 30 днів зміна ціни Shytoshi Kusama до USD становила $ +0.0158643984.
За останні 60 днів зміна ціни Shytoshi Kusama до USD становила $ +0.0062002151.
За останні 90 днів зміна ціни Shytoshi Kusama до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00054675
|+9.20%
|30 днів
|$ +0.0158643984
|+244.41%
|60 днів
|$ +0.0062002151
|+95.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shytoshi Kusama: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.89%
+9.20%
-14.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility
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