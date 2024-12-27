Сьогоднішня ціна Shyft Network (SHFT)

Поточна ціна Shyft Network (SHFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна SHFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shyft Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.35K USD

- зміна ціни Shyft Network протягом дня — +1.05%

- циркуляційна пропозиція – 2.24B USD

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