Сьогоднішня ціна shuts Wave (SWAVE)

Поточна ціна shuts Wave (SWAVE) сьогодні становить 8.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності shuts Wave:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92K USD

- зміна ціни shuts Wave протягом дня — -2.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SWAVE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SWAVE.