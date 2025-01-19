Ціна shuts Wave (SWAVE)
Поточна ціна shuts Wave (SWAVE) сьогодні становить 8.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності shuts Wave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92K USD
- зміна ціни shuts Wave протягом дня — -2.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни shuts Wave до USD становила $ -0.23808650093057.
За останні 30 днів зміна ціни shuts Wave до USD становила $ +0.1390324880.
За останні 60 днів зміна ціни shuts Wave до USD становила $ +1.0284512070.
За останні 90 днів зміна ціни shuts Wave до USD становила $ +1.789983449392465.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.23808650093057
|-2.60%
|30 днів
|$ +0.1390324880
|+1.56%
|60 днів
|$ +1.0284512070
|+11.57%
|90 днів
|$ +1.789983449392465
|+25.21%
Останній аналіз цін shuts Wave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.87%
-2.60%
-2.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SWAVE is a strategy backed token following allocations of shüts Crypto strategy. The objective of this strategy is to deliver long-term capital growth while being 100% invested in the cryptocurrency asset class.
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