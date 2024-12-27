Сьогоднішня ціна SHUI CFX (SCFX)

Поточна ціна SHUI CFX (SCFX) сьогодні становить 0.18029 USD з ринковою капіталізацією $ 5.64M USD. Ціна SCFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHUI CFX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.15 USD

- зміна ціни SHUI CFX протягом дня — +4.52%

- циркуляційна пропозиція – 31.29M USD

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