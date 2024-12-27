Ціна SHUI CFX (SCFX)
Поточна ціна SHUI CFX (SCFX) сьогодні становить 0.18029 USD з ринковою капіталізацією $ 5.64M USD. Ціна SCFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHUI CFX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.15 USD
- зміна ціни SHUI CFX протягом дня — +4.52%
- циркуляційна пропозиція – 31.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHUI CFX до USD становила $ +0.00779834.
За останні 30 днів зміна ціни SHUI CFX до USD становила $ -0.0121049770.
За останні 60 днів зміна ціни SHUI CFX до USD становила $ +0.0305760481.
За останні 90 днів зміна ціни SHUI CFX до USD становила $ -0.01443717161322345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00779834
|+4.52%
|30 днів
|$ -0.0121049770
|-6.71%
|60 днів
|$ +0.0305760481
|+16.96%
|90 днів
|$ -0.01443717161322345
|-7.41%
Останній аналіз цін SHUI CFX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
+4.52%
+9.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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