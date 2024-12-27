Ціна SHUI (SHUI)
Поточна ціна SHUI (SHUI) сьогодні становить 0.04793418 USD з ринковою капіталізацією $ 957.79K USD. Ціна SHUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 692.35 USD
- зміна ціни SHUI протягом дня — +11.78%
- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHUI до USD становила $ +0.00505113.
За останні 30 днів зміна ціни SHUI до USD становила $ +0.0028980717.
За останні 60 днів зміна ціни SHUI до USD становила $ -0.0012812854.
За останні 90 днів зміна ціни SHUI до USD становила $ +0.017027616514901617.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00505113
|+11.78%
|30 днів
|$ +0.0028980717
|+6.05%
|60 днів
|$ -0.0012812854
|-2.67%
|90 днів
|$ +0.017027616514901617
|+55.09%
Останній аналіз цін SHUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
+11.78%
+18.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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