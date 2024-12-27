Сьогоднішня ціна SHUI (SHUI)

Поточна ціна SHUI (SHUI) сьогодні становить 0.04793418 USD з ринковою капіталізацією $ 957.79K USD. Ціна SHUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 692.35 USD

- зміна ціни SHUI протягом дня — +11.78%

- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD

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