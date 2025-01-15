Сьогоднішня ціна Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Поточна ціна Shrubius Maximus (SHRUBIUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.64K USD. Ціна SHRUBIUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shrubius Maximus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09K USD

- зміна ціни Shrubius Maximus протягом дня — +4.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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