Ціна Shrubius Maximus (SHRUBIUS)
Поточна ціна Shrubius Maximus (SHRUBIUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.64K USD. Ціна SHRUBIUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shrubius Maximus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09K USD
- зміна ціни Shrubius Maximus протягом дня — +4.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shrubius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shrubius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shrubius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shrubius Maximus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shrubius Maximus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.77%
+4.10%
-69.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.
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