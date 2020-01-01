Токеноміка Shrub ($SHRUB) Дізнайтеся ключову інформацію про Shrub ($SHRUB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shrub ($SHRUB) Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. Офіційний вебсайт: https://shrub.world/ Купити $SHRUB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shrub ($SHRUB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shrub ($SHRUB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 150,77K $ 150,77K $ 150,77K Загальна пропозиція: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M Циркуляційна пропозиція: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 150,77K $ 150,77K $ 150,77K Історичний максимум: $ 0,02318307 $ 0,02318307 $ 0,02318307 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015162 $ 0,00015162 $ 0,00015162 Дізнайтеся більше про ціну Shrub ($SHRUB)

Токеноміка Shrub ($SHRUB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shrub ($SHRUB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $SHRUB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SHRUB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SHRUB, досліджуйте ціну токена $SHRUB в реальному часі!

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