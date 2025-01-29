Сьогоднішня ціна Shroomy (SHROOMY)

Поточна ціна Shroomy (SHROOMY) сьогодні становить 0.00067836 USD з ринковою капіталізацією $ 629.46K USD. Ціна SHROOMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shroomy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.67K USD

- зміна ціни Shroomy протягом дня — +43.40%

- циркуляційна пропозиція – 927.91M USD

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