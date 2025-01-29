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Ціна Shroomy (SHROOMY)

USD

Графік ціни Shroomy (SHROOMY) в реальному часі

$0.00067836
$0.00067836$0.00067836
+43.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Shroomy (SHROOMY)

Поточна ціна Shroomy (SHROOMY) сьогодні становить 0.00067836 USD з ринковою капіталізацією $ 629.46K USD. Ціна SHROOMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shroomy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.67K USD
- зміна ціни Shroomy протягом дня — +43.40%
- циркуляційна пропозиція – 927.91M USD

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Цінові показники Shroomy (SHROOMY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shroomy до USD становила $ +0.0002053.
За останні 30 днів зміна ціни Shroomy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shroomy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shroomy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0002053+43.40%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Shroomy (SHROOMY)

Останній аналіз цін Shroomy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00038938
$ 0.00038938$ 0.00038938

$ 0.00068172
$ 0.00068172$ 0.00068172

$ 0.00068172
$ 0.00068172$ 0.00068172

+0.60%

+43.40%

--

Ринкова інформація Shroomy (SHROOMY)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 629.46K
$ 629.46K$ 629.46K

$ 53.67K
$ 53.67K$ 53.67K

927.91M
927.91M 927.91M

Що таке Shroomy ( SHROOMY)

The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.

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Ресурс Shroomy (SHROOMY)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SHROOMY до місцевих валют

1 SHROOMY до AUD
A$0.001085376
1 SHROOMY до GBP
0.000542688
1 SHROOMY до EUR
0.000644442
1 SHROOMY до USD
$0.00067836
1 SHROOMY до MYR
RM0.0029780004
1 SHROOMY до TRY
0.0242581536
1 SHROOMY до JPY
¥0.1053289572
1 SHROOMY до RUB
0.06647928
1 SHROOMY до INR
0.0587256252
1 SHROOMY до IDR
Rp10.9412887908
1 SHROOMY до PHP
0.0396365748
1 SHROOMY до EGP
￡E.0.0340672392
1 SHROOMY до BRL
R$0.003968406
1 SHROOMY до CAD
C$0.0009700548
1 SHROOMY до BDT
0.082352904
1 SHROOMY до NGN
1.0533506244
1 SHROOMY до UAH
0.0285046872
1 SHROOMY до VES
Bs0.03866652
1 SHROOMY до PKR
Rs0.1890046632
1 SHROOMY до KZT
0.3502101336
1 SHROOMY до THB
฿0.022860732
1 SHROOMY до TWD
NT$0.0222705588
1 SHROOMY до CHF
Fr0.000610524
1 SHROOMY до HKD
HK$0.0052776408
1 SHROOMY до MAD
.د.م0.0067836