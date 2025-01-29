Ціна Shroomy (SHROOMY)
Поточна ціна Shroomy (SHROOMY) сьогодні становить 0.00067836 USD з ринковою капіталізацією $ 629.46K USD. Ціна SHROOMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shroomy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.67K USD
- зміна ціни Shroomy протягом дня — +43.40%
- циркуляційна пропозиція – 927.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shroomy до USD становила $ +0.0002053.
За останні 30 днів зміна ціни Shroomy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shroomy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shroomy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002053
|+43.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shroomy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
+43.40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.
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