Сьогоднішня ціна Shroom (SHROOM)

Поточна ціна Shroom (SHROOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 864.34K USD. Ціна SHROOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shroom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02K USD

- зміна ціни Shroom протягом дня — -18.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.42B USD

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