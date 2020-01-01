Токеноміка Shrimp Paste (SHRIMP) Дізнайтеся ключову інформацію про Shrimp Paste (SHRIMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shrimp Paste (SHRIMP) Meet Moodeng's new neighbor! Baby Shrimp Paste the Capybara. Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Офіційний вебсайт: http://www.shrimppastesol.com/ Купити SHRIMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shrimp Paste (SHRIMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shrimp Paste (SHRIMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,08K $ 64,08K $ 64,08K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 64,08K $ 64,08K $ 64,08K Історичний максимум: $ 0,00315041 $ 0,00315041 $ 0,00315041 Історичний мінімум: $ 0,00005329 $ 0,00005329 $ 0,00005329 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Shrimp Paste (SHRIMP)

Токеноміка Shrimp Paste (SHRIMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shrimp Paste (SHRIMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHRIMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHRIMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHRIMP, досліджуйте ціну токена SHRIMP в реальному часі!

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