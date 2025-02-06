Сьогоднішня ціна Shrimp (SHRIMP)

Поточна ціна Shrimp (SHRIMP) сьогодні становить 0.00010635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHRIMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shrimp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24 USD

- зміна ціни Shrimp протягом дня — -4.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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