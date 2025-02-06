Ціна SHREE (SHR)
Поточна ціна SHREE (SHR) сьогодні становить 0.03781067 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHREE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.75K USD
- зміна ціни SHREE протягом дня — -13.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHREE до USD становила $ -0.00592708311441237.
За останні 30 днів зміна ціни SHREE до USD становила $ -0.0053862206.
За останні 60 днів зміна ціни SHREE до USD становила $ -0.0026148044.
За останні 90 днів зміна ціни SHREE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00592708311441237
|-13.55%
|30 днів
|$ -0.0053862206
|-14.24%
|60 днів
|$ -0.0026148044
|-6.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHREE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-13.55%
-13.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shree Blockchain makes it easy to create, issue, and manage digital security on the blockchain creating a transparent and secure ecosystem for investors.
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