Сьогоднішня ціна SHREE (SHR)

Поточна ціна SHREE (SHR) сьогодні становить 0.03781067 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHREE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.75K USD

- зміна ціни SHREE протягом дня — -13.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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