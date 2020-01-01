Токеноміка ShredN (SHRED) Дізнайтеся ключову інформацію про ShredN (SHRED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ShredN (SHRED) What is the project about? ShredN is a protocol dedicated to perfectly solve the low liquidity problemof NFTs. Unlikeother NFT fragmentation or NFT AMM protocols, ShredN will set different liquidity solutionsfor different types of NFTs (ERC-721 or ERC-1155). At the same time, the ShredNprotocol will distinguish different ERC-721 IDs, allowing NFTs with different attributes to achievefairvaluations based on their rarity traits. What makes your project unique? Targeted Solutions The ShredN protocol covers a variety of liquidity solutions. These include: fragmentation, NFT AMM, and the creation of trading strategies for NFT traits. Through Shredn users canchoose the right solution for their individual needs. Multi-chain ShredN's vision is to enable all NFTs to unlock and access liquidity. To this end, ShredNwill support all public chains where NFTs exist. Community Co-Governance Community members can vote to manage the NFT projects that exist on ShredN, decidethedirection of ShredN, and work together to develop NFT liquidity solutions. Aggregation In order to make the price discovery of NFTs smoother and more liquid, ShredNwill aggregate all existing NFT liquidity solution platforms. What can your token be used for? Community Governance: Users holding SHRED can decide the development of ShredNthrough voting and manage the NFT projects on ShredN's shelves. Fee reduction: When trading NFTs on ShredN, the platform will charge a portion of thefeeas a reward for NFT liquidity providers; users holding ShredN will be charged a lower feewhen trading. NFT liquidity providing rewards: the commission charged by the platformwill be issuedtoNFT liquidity providers in the form of SHRED tokens Офіційний вебсайт: https://shredn.io/ Whitepaper: https://shredn.io/ShredN.pdf Купити SHRED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ShredN (SHRED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ShredN (SHRED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57,85K $ 57,85K $ 57,85K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 578,46K $ 578,46K $ 578,46K Історичний максимум: $ 14,31 $ 14,31 $ 14,31 Історичний мінімум: $ 0,00512225 $ 0,00512225 $ 0,00512225 Поточна ціна: $ 0,00578459 $ 0,00578459 $ 0,00578459 Дізнайтеся більше про ціну ShredN (SHRED)

Токеноміка ShredN (SHRED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ShredN (SHRED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHRED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHRED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHRED, досліджуйте ціну токена SHRED в реальному часі!

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