Ціна Shredn Dog (SHREDN)
Поточна ціна Shredn Dog (SHREDN) сьогодні становить 0.00004229 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHREDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shredn Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64 USD
- зміна ціни Shredn Dog протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shredn Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shredn Dog до USD становила $ -0.0000063943.
За останні 60 днів зміна ціни Shredn Dog до USD становила $ -0.0000160058.
За останні 90 днів зміна ціни Shredn Dog до USD становила $ -0.00004088198011967054.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000063943
|-15.12%
|60 днів
|$ -0.0000160058
|-37.84%
|90 днів
|$ -0.00004088198011967054
|-49.15%
Останній аналіз цін Shredn Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHREDN is MEME token on Solana. The name came from the name of the dog of Multicoin founder.
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