Сьогоднішня ціна ShredN (SHRED)

Поточна ціна ShredN (SHRED) сьогодні становить 0.688894 USD з ринковою капіталізацією $ 688.89K USD. Ціна SHRED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShredN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.10K USD

- зміна ціни ShredN протягом дня — -5.50%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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