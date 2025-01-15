Ціна Shredded Apes Whey (WHEY)
Поточна ціна Shredded Apes Whey (WHEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shredded Apes Whey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96 USD
- зміна ціни Shredded Apes Whey протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shredded Apes Whey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shredded Apes Whey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shredded Apes Whey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shredded Apes Whey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-44.71%
|60 днів
|$ 0
|-11.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shredded Apes Whey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+0.01%
-2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WHEY is the official utility token for the Shredded Apes Gym Club, providing a way to get access to our product line, which includes clothing, supplements, in-house services, grant discounts on secondary NFT collections, make in-game decisions, and also grants holders access to high-end perks. All of these will have burning mechanisms in place, in order to reduce the total circulting supply.
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