Що таке Shredded Apes Whey ( WHEY)

$WHEY is the official utility token for the Shredded Apes Gym Club, providing a way to get access to our product line, which includes clothing, supplements, in-house services, grant discounts on secondary NFT collections, make in-game decisions, and also grants holders access to high-end perks. All of these will have burning mechanisms in place, in order to reduce the total circulting supply.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Shredded Apes Whey (WHEY) Офіційний вебсайт