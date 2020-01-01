Токеноміка Shrapnel (SHRAP) Дізнайтеся ключову інформацію про Shrapnel (SHRAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shrapnel (SHRAP) SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Офіційний вебсайт: https://www.shrapnel.com/ Whitepaper: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Купити SHRAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shrapnel (SHRAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shrapnel (SHRAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,81M $ 5,81M $ 5,81M Загальна пропозиція: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,48B $ 1,48B $ 1,48B FDV (повністю розведена вартість): $ 11,77M $ 11,77M $ 11,77M Історичний максимум: $ 0,435265 $ 0,435265 $ 0,435265 Історичний мінімум: $ 0,00316948 $ 0,00316948 $ 0,00316948 Поточна ціна: $ 0,0039254 $ 0,0039254 $ 0,0039254 Дізнайтеся більше про ціну Shrapnel (SHRAP)

Токеноміка Shrapnel (SHRAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shrapnel (SHRAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHRAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHRAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHRAP, досліджуйте ціну токена SHRAP в реальному часі!

Прогноз ціни SHRAP Хочете знати, куди рухається SHRAP? Наша сторінка прогнозу ціни SHRAP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SHRAP зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!