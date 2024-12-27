Сьогоднішня ціна Shr00m (SHR00M)

Поточна ціна Shr00m (SHR00M) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134.40K USD. Ціна SHR00M до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shr00m:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.16 USD

- зміна ціни Shr00m протягом дня — -1.73%

- циркуляційна пропозиція – 844.92M USD

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