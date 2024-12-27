Ціна Shr00m (SHR00M)
Поточна ціна Shr00m (SHR00M) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134.40K USD. Ціна SHR00M до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shr00m:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.16 USD
- зміна ціни Shr00m протягом дня — -1.73%
- циркуляційна пропозиція – 844.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shr00m до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shr00m до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shr00m до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shr00m до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.73%
|30 днів
|$ 0
|-80.91%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shr00m: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.81%
-1.73%
+0.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike.
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