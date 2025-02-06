Ціна Shping (SHPING)
Поточна ціна Shping (SHPING) сьогодні становить 0.0090627 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHPING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shping:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06M USD
- зміна ціни Shping протягом дня — +8.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shping до USD становила $ +0.00071306.
За останні 30 днів зміна ціни Shping до USD становила $ -0.0001107362.
За останні 60 днів зміна ціни Shping до USD становила $ -0.0030662639.
За останні 90 днів зміна ціни Shping до USD становила $ +0.004106321373160075.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00071306
|+8.54%
|30 днів
|$ -0.0001107362
|-1.22%
|60 днів
|$ -0.0030662639
|-33.83%
|90 днів
|$ +0.004106321373160075
|+82.85%
Останній аналіз цін Shping: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.32%
+8.54%
-9.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shping takes the entire retail industry to the next level by totally disrupting how brands discover and interact with their end consumers. Shping is a robust ecosystem that connects brands to the main grocery buyer as they shop, bypassing Search Engines and Social Media giants and enabling brands to direct their marketing spend directly to the end consumer. For the first time, brands can gain control over their communication channel with the shoppers directly and are now powered to influence buying decisions of the global army of shoppers in a trillion-dollar industry. The Shping platform is used by many global and local brands where Shping has outperformed in cost in terms of interactions and conversions compared to the top 3 three social media platforms.
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