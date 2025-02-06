Сьогоднішня ціна Shping (SHPING)

Поточна ціна Shping (SHPING) сьогодні становить 0.0090627 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHPING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shping:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06M USD

- зміна ціни Shping протягом дня — +8.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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