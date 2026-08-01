Сьогоднішня ціна Shovel

Поточна ціна Shovel (SHOVEL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHOVEL до USD становить $ 0 за SHOVEL.

Shovel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 138,85, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SHOVEL. Протягом останніх 24 годин SHOVEL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHOVEL змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shovel (SHOVEL)

Ринкова капіталізація $ 19,14K$ 19,14K $ 19,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,14K$ 19,14K $ 19,14K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shovel — $ 19,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHOVEL — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,14K.