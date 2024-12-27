Ціна Shoulda Bought More (MORE)
Поточна ціна Shoulda Bought More (MORE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.00K USD. Ціна MORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shoulda Bought More:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.06 USD
- зміна ціни Shoulda Bought More протягом дня — +5.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shoulda Bought More до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shoulda Bought More до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shoulda Bought More до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shoulda Bought More до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.71%
|30 днів
|$ 0
|-95.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shoulda Bought More: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+5.71%
-1.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
More is a meme coin that plays on the universal feeling of 'I should’ve bought more', the regret that often strikes when people look at the price chart of a token they were underexposed to. The token captures this sense of missed opportunity, becoming a symbol for those who feel they didn’t invest enough when the market was at a favorable price. More resonates with investors who have experienced the frustration of seeing a token’s value rise after they missed the chance to buy in earlier.
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