Сьогоднішня ціна Shork (SHORK)

Поточна ціна Shork (SHORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна SHORK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.39K USD

- зміна ціни Shork протягом дня — -8.44%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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