Ціна Shork (SHORK)
Поточна ціна Shork (SHORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна SHORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.39K USD
- зміна ціни Shork протягом дня — -8.44%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.44%
|30 днів
|$ 0
|-32.24%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-8.44%
+1.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ride the Wave What is Shork? Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity. Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential! zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute
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