Ціна SHOPX (SHOPX)
Поточна ціна SHOPX (SHOPX) сьогодні становить 0.00459459 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна SHOPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHOPX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 261.09K USD
- зміна ціни SHOPX протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 478.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHOPX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHOPX до USD становила $ +0.0003686400.
За останні 60 днів зміна ціни SHOPX до USD становила $ +0.0006376266.
За останні 90 днів зміна ціни SHOPX до USD становила $ +0.0009314128374286035.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.08%
|30 днів
|$ +0.0003686400
|+8.02%
|60 днів
|$ +0.0006376266
|+13.88%
|90 днів
|$ +0.0009314128374286035
|+25.43%
Останній аналіз цін SHOPX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+1.08%
+1.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The NFT infrastructure for decentralized finance and e-commerce markets.
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