Сьогоднішня ціна SHOPX (SHOPX)

Поточна ціна SHOPX (SHOPX) сьогодні становить 0.00459459 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна SHOPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHOPX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 261.09K USD

- зміна ціни SHOPX протягом дня — +1.08%

- циркуляційна пропозиція – 478.69M USD

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