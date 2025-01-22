Сьогоднішня ціна ShopNext Loyalty Token (NEXT)

Поточна ціна ShopNext Loyalty Token (NEXT) сьогодні становить 0.00124169 USD з ринковою капіталізацією $ 90.30K USD. Ціна NEXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShopNext Loyalty Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.89 USD

- зміна ціни ShopNext Loyalty Token протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 72.72M USD

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