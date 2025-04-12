Ціна Shong Inu (SHONG)
Поточна ціна Shong Inu (SHONG) сьогодні становить 0.00037563 USD з ринковою капіталізацією $ 375.81K USD. Ціна SHONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shong Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Shong Inu протягом дня — +10.50%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін SHONG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHONG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shong Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shong Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shong Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shong Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shong Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
+10.50%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the realm of SHONG INU, the Shaolin Dog, where ancient honor meets modern innovation. Embark on a journey with the legendary dog warrior, a master of stealth and wisdom, navigating the turbulent waters of the crypto world. He is here to eliminate other unnecessary memes in the crypto world like frogs, cats, and other retarded dogs, as he is about to usher in a new era. $SHONG isn’t just a token; it’s a symbol of resilience and the unwavering spirit of a true Shaolin. Join the community and harness the power of tradition fused with cutting-edge technology. Unleash your inner warrior and fight alongside $SHONG, the legendary and mystical Shaolin dog from the Far East.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHONG до VND
₫9.63152883
|1 SHONG до AUD
A$0.0005972517
|1 SHONG до GBP
￡0.0002854788
|1 SHONG до EUR
€0.0003305544
|1 SHONG до USD
$0.00037563
|1 SHONG до MYR
RM0.0016602846
|1 SHONG до TRY
₺0.0142964778
|1 SHONG до JPY
¥0.0539066613
|1 SHONG до RUB
₽0.0312599286
|1 SHONG до INR
₹0.0323755497
|1 SHONG до IDR
Rp6.2604974958
|1 SHONG до KRW
₩0.5335636335
|1 SHONG до PHP
₱0.0214785234
|1 SHONG до EGP
￡E.0.0192623064
|1 SHONG до BRL
R$0.0022011918
|1 SHONG до CAD
C$0.0005183694
|1 SHONG до BDT
৳0.0455451375
|1 SHONG до NGN
₦0.5971840866
|1 SHONG до UAH
₴0.0155172753
|1 SHONG до VES
Bs0.02666973
|1 SHONG до PKR
Rs0.1050975177
|1 SHONG до KZT
₸0.1937199036
|1 SHONG до THB
฿0.0125723361
|1 SHONG до TWD
NT$0.0121591431
|1 SHONG до AED
د.إ0.0013785621
|1 SHONG до CHF
Fr0.0003042603
|1 SHONG до HKD
HK$0.0029111325
|1 SHONG до MAD
.د.م0.0034858464
|1 SHONG до MXN
$0.0076290453