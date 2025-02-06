Ціна Shon (SHON)
Поточна ціна Shon (SHON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04 USD
- зміна ціни Shon протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|-20.17%
|60 днів
|$ 0
|-35.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.09%
-2.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shon token is the latest crypto-currency architecture that can be transacted through the Binance Smart Chain!
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