Токеноміка shoki (SOK) Дізнайтеся ключову інформацію про shoki (SOK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація shoki (SOK) Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Офіційний вебсайт: https://www.shokicoin.com/ Купити SOK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни shoki (SOK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена shoki (SOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,78K $ 12,78K $ 12,78K Загальна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Циркуляційна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,78K $ 12,78K $ 12,78K Історичний максимум: $ 0,00116162 $ 0,00116162 $ 0,00116162 Історичний мінімум: $ 0,00000965 $ 0,00000965 $ 0,00000965 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну shoki (SOK)

Токеноміка shoki (SOK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки shoki (SOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOK, досліджуйте ціну токена SOK в реальному часі!

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