Сьогоднішня ціна shoki (SOK)

Поточна ціна shoki (SOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 171.35K USD. Ціна SOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності shoki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD

- зміна ціни shoki протягом дня — -2.49%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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