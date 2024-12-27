Ціна shoki (SOK)
Поточна ціна shoki (SOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 171.35K USD. Ціна SOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності shoki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD
- зміна ціни shoki протягом дня — -2.49%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни shoki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни shoki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни shoki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни shoki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.49%
|30 днів
|$ 0
|-77.01%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін shoki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-2.49%
-37.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.
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