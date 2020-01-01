Токеноміка Shogun (SHOGUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Shogun (SHOGUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shogun (SHOGUN) The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution. Офіційний вебсайт: https://shogundao.com/ Купити SHOGUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shogun (SHOGUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shogun (SHOGUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,47M $ 3,47M $ 3,47M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,47M $ 3,47M $ 3,47M Історичний максимум: $ 0,176175 $ 0,176175 $ 0,176175 Історичний мінімум: $ 0,01257557 $ 0,01257557 $ 0,01257557 Поточна ціна: $ 0,165337 $ 0,165337 $ 0,165337 Дізнайтеся більше про ціну Shogun (SHOGUN)

Токеноміка Shogun (SHOGUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shogun (SHOGUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHOGUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHOGUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHOGUN, досліджуйте ціну токена SHOGUN в реальному часі!

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