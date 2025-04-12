Сьогоднішня ціна Shogun (SHOGUN)

Поточна ціна Shogun (SHOGUN) сьогодні становить 0.01999065 USD з ринковою капіталізацією $ 419.80K USD. Ціна SHOGUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shogun:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shogun протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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