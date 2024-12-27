Сьогоднішня ціна Shoggoth (SHOGGOTH)

Поточна ціна Shoggoth (SHOGGOTH) сьогодні становить 0.051018 USD з ринковою капіталізацією $ 51.11M USD. Ціна SHOGGOTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shoggoth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.06M USD

- зміна ціни Shoggoth протягом дня — -11.74%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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