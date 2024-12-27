Ціна Shoggoth (SHOGGOTH)
Поточна ціна Shoggoth (SHOGGOTH) сьогодні становить 0.051018 USD з ринковою капіталізацією $ 51.11M USD. Ціна SHOGGOTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shoggoth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.06M USD
- зміна ціни Shoggoth протягом дня — -11.74%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shoggoth до USD становила $ -0.00679216606494411.
За останні 30 днів зміна ціни Shoggoth до USD становила $ +0.0057085009.
За останні 60 днів зміна ціни Shoggoth до USD становила $ +0.1529492294.
За останні 90 днів зміна ціни Shoggoth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00679216606494411
|-11.74%
|30 днів
|$ +0.0057085009
|+11.19%
|60 днів
|$ +0.1529492294
|+299.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shoggoth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.64%
-11.74%
+98.00%
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